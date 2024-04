Nei quarti di finale di Europa League la Roma ha vinto 1-0 contro il Milan, l’Atalanta 3-0 contro il Liverpool

Nelle partite di andata dei quarti di finale di Europa League, la seconda coppa europea per club, la Roma ha battuto il Milan 1-0 e l’Atalanta ha battuto il Liverpool 3-0, entrambe fuori casa. Il gol della Roma è stato segnato da Gianluca Mancini al 17esimo minuto; quelli dell’Atalanta da Gianluca Scamacca (due) e Mario Pašalić. Il risultato dell’Atalanta è particolarmente sorprendente: il Liverpool è una delle squadre più forti d’Europa ed è primo in classifica nel campionato inglese, raramente perde in casa e ancor più raramente con uno scarto così grande. Il ritorno di entrambe le partite si giocherà giovedì prossimo, il 18 aprile.

Negli altri quarti di finale di Europa League il Benfica ha battuto l’Olympique Marsiglia 2-1 e il Bayer Leverkusen ha battuto il West Ham 2-0. Le partite di ritorno si giocheranno tra una settimana, giovedì 18 aprile. Nei quarti di finale di Conference League invece, la terza coppa europea per importanza, la Fiorentina ha pareggiato 0-0 fuori casa contro i cechi del Viktoria Plzen. Anche la Fiorentina giocherà il ritorno in casa giovedì prossimo.

– Leggi anche: L’ultima volta che Milan e Roma si giocarono qualcosa