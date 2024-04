La scrittrice britannica Sophie Kinsella ha detto di avere un cancro

La scrittrice britannica Sophie Kinsella – nota soprattutto per i libri di grande successo della saga I love shopping – ha detto sui social media di avere un cancro, e in particolare un glioblastoma, uno dei più comuni e aggressivi tumori al cervello. Ha fatto sapere di essersi sottoposta con esito positivo a un intervento chirurgico e di aver poi iniziato la radioterapia e la chemioterapia, e che quest’ultima è ancora in corso. Ha anche detto di saperlo già dalla fine del 2022, e di non averlo voluto rivelare per far sì che i suoi figli potessero «elaborare l’informazione in privato e abituarsi». Kinsella ha 54 anni e ha recentemente pubblicato un nuovo romanzo, che in italiano si chiama Sono esaurita ed è edito da Mondadori.