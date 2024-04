Le semifinali di Champions League saranno Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain e Bayern Monaco-Real Madrid

Mercoledì sera nelle partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League, la principale coppa europea per club, il Bayern Monaco ha battuto l’Arsenal 1-0 e il Real Madrid ha battuto ai rigori il Manchester City, dopo il pareggio per 1-1 dei tempi regolamentari: hanno così passato il turno Bayern Monaco e Real Madrid, che si affronteranno in semifinale. All’andata entrambe le partite erano finite in pareggio: Arsenal-Bayern Monaco era finita 2-2 e Real Madrid-Manchester City 3-3.

L’altra semifinale invece sarà tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, che si sono qualificate martedì dopo aver eliminato rispettivamente Atletico Madrid e Barcellona. L’andata delle semifinali di Champions League si giocherà il 30 aprile, il ritorno il 7 maggio. La finale invece è in programma il primo giugno allo stadio Wembley di Londra.