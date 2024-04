In Croazia i primi risultati elettorali danno il centrodestra in vantaggio, ma con meno seggi in parlamento di adesso

La Commissione elettorale della Croazia ha diffuso i risultati preliminari delle elezioni per il rinnovo del parlamento unicamerale del paese, il Sabor, che si sono tenute oggi. Con il 59 per cento dei voti scrutinati, la coalizione dell’Unione democratica croata (HDZ), il più grande partito croato di centrodestra e il principale componente del governo attuale, avrebbe ottenuto 64 seggi in parlamento, due in meno di quelli che aveva nella legislatura conclusa. Il Sabor ne ha 151 in totale di cui 8 riservati alle minoranze etniche del paese. Alla principale coalizione di opposizione, Rijeke pravde, di cui fa parte il Partito socialdemocratico (SDP), andrebbero 42 seggi, 21 in più di quelli attuali.