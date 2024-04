La Commissione Europea valuterà entro il 6 giugno la risposta alle obiezioni mosse all’acquisizione di ITA da Lufthansa

La Commissione Europea ha fatto sapere che entro il 6 giugno valuterà le risposte presentate dalla compagnia aerea italiana ITA Airways e dalla tedesca Lufthansa riguardo alle obiezioni mosse dalla Commissione all’acquisizione di ITA da parte di Lufthansa. La Commissione Europea ha detto che «le parti hanno presentato impegni volti a risolvere i problemi preliminari di concorrenza» e che le soluzioni proposte saranno valutate ora «attentamente».

Le obiezioni erano state incluse in un documento pubblicato a marzo chiamato statement of objections, in cui la Commissione Europea aveva elencato tutte le perplessità sulla possibile riduzione della concorrenza nelle tratte da e verso l’Italia, col rischio che nel lungo termine possano aumentare i prezzi dei biglietti. La Commissione aveva individuato 39 rotte aeree in cui la nuova grande compagnia avrebbe una posizione dominante, cioè avrebbe un controllo quasi totale in violazione delle leggi europee sulla concorrenza.

Un terzo di quelle rotte è a lungo raggio, ovvero le più redditizie per le compagnie aeree. In caso di sovrapposizione delle rotte, una delle due compagnie sarebbe costretta a chiuderle con un conseguente aumento dei prezzi causato dalla riduzione dell’offerta. Al momento non sono note le risposte di Lufthansa e ITA Airways alle obiezioni, anche se una delle possibili soluzioni è la cessione di almeno una parte delle rotte ad altre compagnie.