Una persona è morta e altre sette sono state ferite in un incidente su una funivia vicino ad Antalya, in Turchia

Venerdì vicino ad Antalya, città turistica nel sud ovest Turchia, una persona è morta e altre sette sono state ferite in un incidente sulla funivia di Sarisu-Tunektepe: una cabina si è scontrata contro un pilone di sostegno, aprendosi e facendo precipitare nella zona rocciosa sottostante le persone a bordo. La persona che è morta era un uomo turco di 54 anni: tra i feriti ci sono due bambini, portati in ospedale insieme agli altri. Oltre 180 persone sono poi rimaste bloccate all’interno di 24 cabine sospese in aria: sono state soccorse venerdì sera con alcuni elicotteri. Sul luogo dell’incidente sono stati inviati 110 operatori.