Da giorni molti servizi di Banca Sella e Hype non funzionano

Dallo scorso sabato 6 aprile non funzionano molti dei principali servizi offerti da Banca Sella e da Hype, un’applicazione lanciata nel 2016 da Banca Sella che permette di avere un conto online e fare pagamenti digitali. Gli utenti delle due banche non possono accedere al proprio conto online e quindi fare le operazioni più consuete, come i bonifici, e molti in questi giorni hanno detto di non riuscire a usare le proprie carte per pagare col POS. Banca Sella e Hype dicono di aver ripristinato i pagamenti col POS dopo alcuni giorni in cui non avevano funzionato, ma ci sono ancora dei rallentamenti. Si possono invece fare i pagamenti con carta di credito.

I malfunzionamenti sono dovuti a problemi che Banca Sella ha descritto come «di natura tecnico-informatica» e che non hanno a che fare con la sicurezza dei conti dei clienti. In un comunicato stampa Banca Sella ha dato qualche informazione in più, spiegando che i problemi sono nati dopo «alcuni aggiornamenti dei sistemi informatici avvenuti nel corso del fine settimana» che non stanno funzionando come previsto. La versione di Hype è sostanzialmente la stessa. I problemi di Hype e Banca Sella sono legati e quindi dovrebbero essere risolti insieme.

È una situazione abbastanza inedita per l’estensione dei disagi e soprattutto per il fatto che vanno avanti ormai da diversi giorni. Le due banche dicono di non sapere ancora quando tutto tornerà a funzionare correttamente, ma hanno ribadito di star lavorando per ripristinare al più presto i servizi.

Per sopperire almeno parzialmente ai disagi, Banca Sella ha allungato gli orari di apertura delle proprie sedi (circa 300 in Italia), dove i clienti possono fare operazioni di cassa, compresi i prelievi, e chiedere assistenza per urgenze, anche se le richieste sono molte e i tempi per gestirle non sono immediati. I servizi di Hype invece sono esclusivamente online, perciò ci sono poche alternative. Per alcuni utenti che hanno tipi specifici di conti con Hype (quelli che si chiamano “plus”, “next” e “premium”) i bonifici sono disponibili se si accede dal computer, ma sempre con rallentamenti.

Si possono invece ricevere bonifici, a quanto riferiscono le due banche, ma non è chiaro quando saranno effettivamente accreditati e in ogni caso gli utenti non possono vederli, perché non hanno accesso al proprio conto. In uscita invece non funzionano nemmeno i bonifici ricorrenti, come il pagamento di rate o di altri pagamenti programmati (l’affitto, per esempio).

Banca Sella è una banca con sede a Biella, in Piemonte, che esiste da molto tempo (nella sua prima forma fu fondata nel 1886), ma soprattutto in anni recenti si è distinta per essere stata tra le più precoci in Italia a lavorare sulle innovazioni nei pagamenti digitali, guadagnandosi una certa credibilità in quell’ambito e una parte rilevante di quel mercato. Negli ultimi anni il numero di clienti è cresciuto in modo costante: alla fine del 2023 il gruppo Sella aveva più di 1,3 milioni di clienti, più altri circa 1,7 milioni di clienti di Hype, per un totale di poco più di 3 milioni. Per avere un termine di paragone, il più grosso gruppo bancario in Italia, Intesa Sanpaolo, dichiara 13,6 milioni di clienti; Unicredit oltre 7 milioni (in Italia).