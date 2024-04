Instagram oscurerà ai minorenni le fotografie di persone nude mandate come messaggi privati

Il social network Instagram ha annunciato che oscurerà le fotografie di persone nude mandate nei messaggi privati, se nella conversazione sono coinvolti utenti minorenni. Per farlo sarà usata un’apposita opzione che è in fase di test e che sarà introdotta nei prossimi mesi: sarà attiva di default per gli account con date di nascita corrispondenti a persone minorenni. Con l’opzione attiva chi riceverà fotografie di persone nude le vedrà oscurate e solo se deciderà attivamente di vederle potrà visualizzarle senza filtri. Vedrà inoltre apparire un messaggio che spiegherà come bloccare il mittente o segnalare la chat, e suggerirà di non sentirsi in dovere di rispondere.

Dall’altra parte, le persone che tentano di inviare una foto del genere riceveranno un avviso che raccomanda cautela nella condivisione di questo tipo di contenuti e che ricorda che potranno poi annullare l’invio della foto.

L’opzione per oscurare le foto di persone nude è pensata per evitare agli utenti di vedere immagini indesiderate e potenzialmente fastidiose, ma anche per proteggerli da truffatori che potrebbero inviare loro delle foto per poi pretendere di averne altre in cambio.

