È morta a 78 anni l’attrice Paola Gassman, figlia di Vittorio Gassman

È morta a 78 anni l’attrice Paola Gassman, figlia dell’attore Vittorio Gassman e della sua prima moglie, Nora Ricci. Paola Gassman iniziò fin da giovane a dedicarsi alla recitazione, ma a differenza del padre per tutta la sua lunga carriera si disinteressò quasi del tutto del cinema e della televisione, e lavorò soprattutto in teatro (in alcuni casi diretta anche dal padre). È stata a lungo compagna dell’attore Ugo Pagliai, con cui negli ultimi anni aveva spesso collaborato in teatro.