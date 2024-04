Due ex ministri venezuelani sono stati arrestati con l’accusa di aver sottratto milioni di dollari alla compagnia petrolifera statale

In Venezuela l’ex ministro del Petrolio ed ex vicepresidente Tareck El Aissami e l’ex ministro dell’Economia e delle Finanze Simón Alejandro Zerpa sono stati arrestati. Sono accusati di aver sottratto l’equivalente di centinaia di milioni di dollari dalle casse dello stato. Secondo la procura non avrebbero registrato i pagamenti ricevuti per le esportazioni di petrolio presso la banca centrale, in modo da tenere i profitti per sé e per altri soci dell’organizzazione criminale.

Recentemente molti politici e attivisti venezuelani sono stati arrestati, in quello che è considerato un tentativo del presidente autoritario Nicolás Maduro di assicurarsi la vittoria alle elezioni di quest’anno (che comunque non saranno democratiche).

El Aissami era stato uno stretto collaboratore di Maduro e del suo predecessore Hugo Chávez. Nel 2023 si era dimesso da ministro del Petrolio in seguito a un’inchiesta su un caso di corruzione nella compagnia petrolifera statale, che gestisce le riserve di petrolio del paese, le più grandi al mondo.

