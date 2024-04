Quattro uomini italiani sono stati arrestati con l’accusa di stupro di gruppo a Maiorca, in Spagna

Martedì la polizia spagnola ha arrestato quattro uomini italiani tra i 24 e i 27 anni per il presunto stupro di gruppo ai danni di una donna di origini brasiliane che sarebbe avvenuto domenica scorsa a Playa de Palma, sull’isola di Maiorca, in Spagna. Un giudice spagnolo ha disposto la custodia cautelare in carcere per i quattro uomini italiani, che erano in Spagna in vacanza.

La donna, di cui per ora non è stata comunicata l’età, ha detto alle autorità spagnole di aver conosciuto uno dei quattro italiani in una discoteca di Maiorca intorno alle 2 del mattino di domenica scorsa, chiedendogli una sigaretta. Poi si sarebbero incontrati di nuovo tre ore dopo e insieme avrebbero preso un taxi per raggiungere l’appartamento di lui: lì avrebbe trovato anche gli altri tre uomini e sarebbe stata stuprata. La donna ha consegnato alla polizia spagnola il passaporto di uno dei quattro uomini, che sarebbe riuscita a prendere prima di andarsene dall’appartamento per presentare la denuncia e aiutare la polizia a identificare gli accusati.