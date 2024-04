Un uomo è stato ferito alle gambe con colpi di arma da fuoco nella zona nord di Milano

Martedì pomeriggio attorno alle 18:15 un uomo di circa 40 anni è stato ferito alle gambe con colpi di arma da fuoco in viale Marche, nella zona nord di Milano. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbe stato un attacco mirato, e sarebbero stati sparati almeno quattro colpi. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale Niguarda, dove non risulta che sia in condizioni gravi. La persona sospettata di aver sparato invece è scappata a piedi. Sul caso stanno indagando i carabinieri.