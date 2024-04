Sono stati condannati i genitori del ragazzo che nel 2021 uccise quattro compagni in una scuola del Michigan

I genitori di Ethan Crumbley, il ragazzo che nel 2021 uccise quattro suoi compagni di classe in una scuola del Michigan, negli Stati Uniti, sono stati condannati a pene tra i 10 e i 15 anni di carcere per gli omicidi compiuti dal figlio. Jennifer e James Crumbley erano già stati ritenuti colpevoli di omicidio colposo per aver contribuito involontariamente alla strage, visto che avevano regalato al figlio la pistola con cui venne compiuta; erano anche stati accusati di aver ignorato i comportamenti preoccupanti del ragazzo, che i suoi insegnanti avevano segnalato.

Nel Michigan il reato di omicidio colposo è punibile con una pena massima di 15 anni di carcere, e la procura aveva chiesto per entrambi almeno 10 anni: sia Jennifer che James Crumbley riceveranno uno sconto sulla pena stabilita perché erano in detenzione preventiva da più di due anni. Ethan Crumbley, che al momento dei fatti aveva 15 anni, era stato condannato al carcere a vita senza la possibilità di richiedere la libertà condizionale nel dicembre del 2023. Sia lui che i suoi genitori possono comunque fare appello contro le rispettive sentenze.