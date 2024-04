La Nazionale femminile di calcio ha perso 2-1 contro la Finlandia nella seconda partita di qualificazioni agli Europei del 2025

Nella prima partita di qualificazione l’Italia aveva vinto 2-0 contro i Paesi Bassi, una nazionale considerata più forte della Finlandia e in generale tra le più forti in circolazione: dopo due partite, le quattro nazionali del girone (la quarta è la Norvegia) sono tutte a 3 punti. Alla fine del girone, che si gioca su andata e ritorno, le prime due si qualificheranno agli Europei in Svizzera, in programma a luglio del 2025.