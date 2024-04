La Nazionale femminile di calcio ha battuto 2-0 i Paesi Bassi nella prima partita per le qualificazioni agli Europei del 2025

La Nazionale femminile di calcio ha battuto 2-0 i Paesi Bassi nella prima partita valida per le qualificazioni agli Europei di calcio femminile del 2025, che si terranno in Svizzera. I due gol dell’Italia nella partita di venerdì pomeriggio a Cosenza sono stati segnati da Valentina Giacinti nel primo tempo e da Agnese Bonfantini nel secondo. La vittoria della Nazionale italiana è stata piuttosto inattesa, soprattutto perché quella dei Paesi Bassi è nettamente la squadra più forte del girone, in cui giocano anche Norvegia e Finlandia.

La squadra olandese ha vinto gli Europei del 2017, è arrivata in finale ai Mondiali del 2019, perdendo contro gli Stati Uniti, e attualmente è la settima nella classifica femminile della FIFA (la prima è la Svezia, l’Italia invece 17esima). L’ultima vittoria dell’Italia femminile contro i Paesi Bassi risale al giugno del 2021, quando la Nazionale vinse 1-0 grazie a un rigore segnato da Cristiana Girelli.