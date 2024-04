Le foto dell’eclissi totale di Sole

In un’ampia area del Nord America è ora visibile un’eclissi totale di Sole: l’evento non è di per sé insolito – c’è un’eclissi all’incirca ogni anno e mezzo – ma ha attirato grandi attenzioni perché interessa un’area fortemente popolata e facilmente accessibile per le osservazioni. I media statunitensi da giorni si occupano dell’eclissi e moltissime persone si sono organizzate per osservare il fenomeno nelle aree in cui è visibile, anche spostandosi da altre regioni degli Stati Uniti.

Un’eclissi solare si verifica quando la Luna si trova tra la Terra e il Sole e oscura quest’ultimo da un punto di osservazione sul nostro pianeta. Quando Sole, Terra e Luna sono perfettamente allineati si possono avere eclissi solari totali, a patto che la Luna si trovi a una distanza dalla Terra tale da apparire con un diametro angolare paragonabile a quello del Sole. Lunedì la totalità, cioè il momento di massimo oscuramento del disco solare, è iniziata intorno alle 18:38 (ora italiana) e durerà circa tre ore, con il picco di maggior eclissi alle 20:18. Ma già da un’ora prima è stata visibile un’eclissi parziale.

L’eclissi è visibile in Messico, Stati Uniti centro-orientali e in una piccola porzione del Canada; in Europa sarà parzialmente visibile in Islanda, in Irlanda, in alcune parti occidentali della Gran Bretagna, nel Portogallo e nella Spagna nord-occidentali. Negli Stati Uniti si stima che circa 44 milioni di persone vivano nell’area interessata dall’eclissi totale, ma un’eclissi parziale sarà visibile da quasi tutto il paese. La più grande incognita riguardo alla visibilità è legata alle condizioni meteo: in molte delle zone interessate le nuvole potrebbero limitare la visione dell’eclissi, tanto che sono stati organizzati voli aerei per osservarla da una quota superiore alle nuvole.

