A Tokyo sono fioriti i ciliegi, infine

In questi giorni tantissime persone in tutto il Giappone stanno andando nei parchi e nelle strade delle città per osservare e fotografare l’annuale fioritura dei ciliegi, chiamati sakura in giapponese. La fioritura di quest’anno è stata la più tardiva dal 2012, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese: è uno spettacolo che solitamente raggiunge il suo picco tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, ma che quest’anno è stato ritardato dal freddo e dalla pioggia che hanno interessato Tokyo e altre città giapponesi nei giorni scorsi.

La fioritura dei ciliegi inaugura l’arrivo della primavera e viene celebrata con l’antica tradizione chiamata hanami, che prevede di ritrovarsi con altre persone per contemplare la fioritura delle piante e organizzare picnic sotto ai ciliegi.

Quest’anno la fioritura dei ciliegi è arrivata 15 giorni dopo l’anno scorso e cinque giorni dopo la media, sempre secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, che monitora la fioritura dei ciliegi dal 1955. Normalmente la fioritura coincide col periodo in cui in Giappone inizia il nuovo anno scolastico e lavorativo.

La settimana scorsa a Tokyo e in altre città giapponesi le temperature si sono abbassate in modo abbastanza drastico, e ha piovuto regolarmente. Il conseguente ritardo nella fioritura dei ciliegi è stato un evento in controtendenza rispetto alla media: negli ultimi decenni le fioriture erano state generalmente più precoci rispetto al passato. Come per tante altre specie vegetali c’entra l’aumento delle temperature globali causato dalle attività umane.

