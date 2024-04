Il Movimento 5 Stelle ha deciso di proporre una sua candidata alla presidenza della regione Piemonte, senza il Partito Democratico

Il Movimento 5 Stelle ha candidato Sarah Disabato alla presidenza della regione Piemonte, per cui si voterà alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Attualmente Disabato è consigliera regionale, e i suoi avversari saranno il presidente della regione Alberto Cirio, sostenuto dalla coalizione di destra, e Gianna Pentenero, assessora al Lavoro e alla Sicurezza del comune di Torino e candidata del Partito Democratico.

La candidatura di Disabato sta facendo discutere perché è stata presentata in un momento in cui si parla molto delle alleanze per le elezioni locali tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, dopo l’indagine per voto di scambio in Puglia che ha portato alle dimissioni di un’assessora regionale e la conseguente decisione del Movimento 5 Stelle di non partecipare alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Bari.

