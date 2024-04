Si è dimessa l’assessora ai Trasporti della Puglia, Anita Maurodinoia, indagata per voto di scambio

Si è dimessa l’assessora ai Trasporti della regione Puglia, Anita Maurodinoia, del Partito Democratico, dopo che giovedì mattina era emerso il suo coinvolgimento in un’inchiesta della procura di Bari per voto di scambio e corruzione elettorale. Nella stessa inchiesta sono state ordinate misure cautelari per 10 persone: tra queste, sono stati arrestati Antonio Donatelli, sindaco del comune di Triggiano in provincia di Bari, e Sandro Cataldo, marito di Maurodinoia e referente del movimento politico Sud al centro.

Le persone indagate nell’inchiesta sono accusate di aver creato un sistema per la compravendita di voti alle elezioni regionali della Puglia nel 2020, alle comunali di Triggiano del 2021 e alle comunali di Grumo Appula (sempre in provincia di Bari) del 2020. La sezione pugliese del PD ha fatto sapere che Maurodinoia si è dimessa anche dai suoi incarichi nel partito.