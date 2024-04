La multinazionale statunitense Johnson & Johnson ha annunciato che comprerà per 13 miliardi di dollari Shockwave Medical, una grande azienda di dispositivi medici

La multinazionale statunitense Johnson & Johnson ha annunciato di aver raggiunto un’accordo per comprare Shockwave Medical, una grande azienda di dispositivi medici specializzata in tecnologie per i trattamenti cardiovascolari. L’azienda è stata valutata 13,1 miliardi di dollari, e Johnson & Johnson pagherà ai suoi azionisti 335 dollari per azione.

L’acquisizione rientra in una più ampia strategia di Johnson & Johnson – che produce farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale – per ampliarsi nei settori più promettenti delle tecnologie mediche, e segue un’altra grossa operazione con cui a novembre del 2022 comprò un’altra azienda di dispositivi medici, Abiomed, per 16,6 miliardi di dollari. La divisione di tecnologie mediche è diventata ormai molto importante per la multinazionale: nel 2023 ha registrato vendite per 30,4 miliardi di dollari, il 35 per cento dei ricavi complessivi, superando la crescita dei suoi dipartimenti più tradizionali, come quello dei farmaci e della diagnostica.