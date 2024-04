L’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha detto che si candiderà come sindaco di Firenze

Sabato mattina l’ex direttore del museo degli Uffizi Eike Schmidt ha detto che si candiderà come sindaco di Firenze alle elezioni di giugno per il rinnovo del consiglio comunale. La principale avversaria è Sara Funaro, la candidata decisa dal Partito Democratico a dicembre e che è attualmente assessora al Welfare della giunta uscente del sindaco Dario Nardella, anche lui esponente del PD.

Schmidt da inizio anno è direttore del museo di Capodimonte, a Napoli, e ha detto che chiederà l’aspettativa dall’incarico per dedicarsi alla campagna elettorale. Ha detto anche che chiederà l’appoggio dei partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Sembra piuttosto scontato che otterrà effettivamente il loro sostegno, anche se lui ha detto che parteciperà alle elezioni come candidato civico: Schmidt è sempre stato considerato vicino al centrodestra ed era da tempo che il suo nome girava tra quelli più plausibili per una candidatura. Molti esponenti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, tra cui il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, si stanno già congratulando sui social.