Sara Funaro sarà la candidata sindaca del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali a Firenze

L’assemblea cittadina del Partito Democratico di Firenze ha scelto Sara Funaro come candidata alle elezioni comunali del giugno del 2024. Funaro ha 47 anni ed è attualmente assessora al Welfare nella giunta del sindaco uscente Dario Nardella. La scelta di Funaro è stata ratificata con 137 voti favorevoli, 24 contrari, 8 astenuti, su proposta del segretario cittadino del partito Andrea Ceccarelli. I contrari alla scelta di Funaro avevano chiesto che si svolgessero elezioni primarie per la scelta del candidato o della candidata, che invece non ci saranno: tra questi la principale politica contraria alla nomina di Funaro senza primarie era stata Cecilia Del Re, assessora all’Urbanistica fino allo scorso marzo.

Al momento, invece, non c’è un candidato proposto dai partiti della coalizione di destra al governo (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia): da settimane sui giornali si parla con insistenza della possibilità che venga candidato Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, che ha fatto capire in più occasioni di ambire alla carica e che è considerato più vicino all’area dei conservatori. Martedì in un’intervista a Repubblica Schmidt ha detto che deciderà a gennaio se candidarsi o meno.