Negli Stati Uniti Amazon toglierà dai suoi negozi fisici la tecnologia con cui si poteva pagare senza usare le casse

Negli Stati Uniti Amazon toglierà la nota tecnologia “Just Walk Out” dai suoi punti vendita fisici di generi alimentari, i cosiddetti Amazon Fresh. La tecnologia funziona tramite telecamere e sensori sugli scaffali e consente ai clienti fare la spesa, uscire dal negozio senza passare dalla cassa e ricevere l’addebito e la ricevuta in un secondo momento tramite app.

La notizia è stata data inizialmente dal sito specialistico The Information e poi confermata da diversi giornali statunitensi. Secondo The Information la tecnologia non sarebbe riuscita a ridurre in modo significativo il controllo umano: su 1.000 vendite effettuate con la tecnologia “Just Walk Out”, 700 richiedevano comunque una revisione. Amazon ha però definito questa ricostruzione imprecisa.

Il sistema dovrebbe essere sostituito dai “Dash cart”, carrelli che rileveranno automaticamente il contenuto e consentiranno comunque ai clienti di non passare dalla cassa: rispetto al sistema “Just Walk Out” hanno inoltre il vantaggio di permettere al cliente di monitorare la sua spesa in tempo reale.

Amazon gestisce decine di negozi di generi alimentari freschi negli Stati Uniti, la maggior parte dei quali si trova in California, Illinois, Virginia e nello stato di Washington: secondo il Wall Street Journal, su 44 negozi Amazon Fresh negli Stati Uniti 27 usano la tecnologia “Just Walk Out”. La società gestisce anche minimarket senza cassieri con il marchio Amazon Go e possiede Whole Foods, la grande catena statunitense di cibo biologico che acquistò nel 2017 per 13,7 miliardi di dollari.