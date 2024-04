Almeno 29 persone sono morte nell’incendio di un locale a Istanbul, in Turchia

Martedì pomeriggio si è sviluppato un grosso incendio all’interno di un palazzo di Beşiktaş, un grosso e popoloso distretto di Istanbul, la città più grande della Turchia: sono morte almeno 29 persone. Secondo le prime informazioni l’incendio sarebbe iniziato dentro al Masquerade, un night club che si trova al piano terra di un edificio di 16 piani nel quartiere di Gayrettepe, che in questi giorni era chiuso per il Ramadan.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite: il governatore di Istanbul Davut Gül ha detto che all’interno del locale erano in corso dei lavori di ristrutturazione, e che tutte le persone morte si trovavano nell’edificio per questo motivo.