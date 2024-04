Due ragazzi sono morti a Nuoro, in Sardegna, per il crollo del solaio di una casa diroccata

Due ragazzi di 13 e 15 anni sono morti a Nuoro, in Sardegna, per il crollo del solaio di una casa diroccata nella periferia della città. Si chiamavano Patrick Zola e Ythan Romano. Con loro si trovava un terzo ragazzo, che invece si è salvato e ha avvisato dell’incidente. Non si sa perché si trovassero lì: La Nuova Sardegna scrive che forse erano entrati per giocare. Il crollo è avvenuto poco prima delle 20, sull’episodio è stata avviata un’indagine. I soccorsi, intervenuti dopo una chiamata della madre di uno dei due, hanno estratto dalle macerie i corpi dei due ragazzi, che sono stati trasferiti all’ospedale San Francesco di Nuoro per l’autopsia.