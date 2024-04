Da martedì mattina sulla linea ad alta velocità Firenze-Roma la circolazione dei treni è rallentata a causa di un guasto alla linea elettrica, che si è verificato tra Orvieto e Civitella d’Agliano. Trenitalia ha detto che alcuni tecnici stanno già intervenendo sul posto per ripristinare il servizio, e che fino a quando il guasto non sarà risolto i treni ad alta velocità e Intercity saranno instradati sulla linea «convenzionale» (quella che non supporta l’alta velocità). Per questo motivo potrebbero ritardare anche di 60 minuti.