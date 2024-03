Un uomo è morto in un incidente con il parapendio nel vicentino, forse a causa del vento forte

Sabato pomeriggio all’ospedale di Vicenza è morto un uomo che attorno a mezzogiorno era precipitato con il suo parapendio nella zona di Thiene, una quindicina di chilometri a nord della città. L’uomo aveva 64 anni, viveva a Selvazzano, in provincia di Padova, ed è stato trasportato in ospedale in elicottero: secondo le prime ricostruzioni, citate dall’ANSA, probabilmente l’incidente è stato causato da una folata di vento, che gli avrebbe fatto perdere il controllo del parapendio durante l’atterraggio.