Il conduttore Pouria Zeraati del canale televisivo Iran International è stato accoltellato fuori dalla sua casa a Londra

Venerdì sera Pouria Zeraati, conduttore televisivo del canale Iran International, è stato accoltellato più volte fuori dalla sua casa a Londra e ora si trova in ospedale. Iran International è un canale televisivo in lingua persiana con sede nel Regno Unito che è considerato un’organizzazione terroristica dal governo iraniano a causa della sua copertura delle proteste antigovernative in Iran a partire dal 2022. Non è ancora chiaro il motivo dietro all’attacco a Zeraati, che sarebbe stato compiuto da un gruppo di persone, ma la polizia di Londra ha detto che la sua divisione antiterroristica si sta occupando del caso. Al momento non ci sono stati arresti.

Le minacce ai giornalisti di Iran International sono cominciate a novembre 2022. Poco dopo una pattuglia di polizia armata fu assegnata al controllo della sicurezza degli studi televisivi del canale, all’esterno dei quali furono anche poste delle barriere di cemento. A febbraio del 2023 Iran International chiuse temporaneamente i suoi studi a Londra e si trasferì a Washington DC, negli Stati Uniti, per via di una «significativa escalation delle minacce sostenute dallo Stato iraniano», per poi tornare nel Regno Unito lo scorso settembre.

All’inizio del 2024 il segretario di stato britannico per gli Affari Esteri David Cameron aveva annunciato sanzioni nei confronti di alcuni comandanti delle Guardie Rivoluzionarie, il corpo militare iraniano incaricato di difendere la rivoluzione, dopo che un’inchiesta della rete televisiva britannica ITV li aveva identificati come gli autori di un complotto per assassinare due presentatori di Iran International a Londra. Secondo la polizia britannica, dall’inizio del 2022 sono stati sventati 15 complotti per il rapimento o l’uccisione di persone che abitavano nel Regno Unito percepite come nemici del regime iraniano.