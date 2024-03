In Perù è stata perquisita la casa della presidente Dina Boluarte nell’ambito di un’indagine per corruzione

Nella notte fra venerdì e sabato le forze dell’ordine hanno perquisito la casa della presidente del Perù, Dina Boluarte, nell’ambito di un’indagine per corruzione che riguarda una collezione di una quindicina di orologi di lusso di provenienza ignota. Boluarte è sospettata di essersi arricchita in maniera illecita e di non aver dichiarato gli orologi, tutti indossati fra il 2021 e il 2022, tra cui ci sarebbe un Rolex in oro a 18 carati con diamanti incastonati del valore stimato di oltre 17mila euro. In Perù tutti i funzionari pubblici sono obbligati a dichiarare il proprio patrimonio e i propri beni.

Boluarte è presidente ad interim del Perù dal dicembre del 2022, quando aveva sostituito Pedro Castillo, un ex insegnante di sinistra di ispirazione marxista rimosso per aver tentato un colpo di Stato per mettere fine alla grave crisi politica della sua presidenza. Prima era la sua vicepresidente. Nonostante abbia il sostegno del parlamento, il suo consenso fra la popolazione è molto basso, attorno al 20 per cento: durante il suo mandato ha fatto reprimere duramente le grosse proteste contro il governo, in cui sono state uccise decine di persone.

Finora Boluarte ha respinto ogni accusa. All’inizio delle indagini aveva ammesso di possedere almeno un Rolex, sostenendo però di averlo acquistato con quello che aveva guadagnato da quando aveva 18 anni. Prima di diventare presidente era una funzionaria pubblica e secondo il sito di notizie La Encerrona, citato da Le Monde, aveva uno stipendio annuale di circa 13.500 euro.