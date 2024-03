Il gruppo editoriale GEDI ha detto di aver raggiunto un accordo preliminare per la vendita del Secolo XIX a MSC

Il gruppo editoriale GEDI, che pubblica Stampa e Repubblica e che negli ultimi anni ha venduto quasi tutti i numerosi quotidiani locali che possedeva, ha detto di aver raggiunto un accordo preliminare per la vendita del Secolo XIX alla società di navigazione MSC. Il Secolo XIX è un quotidiano strettamente legato a Genova, ma per diffusione e rilevanza anche storica è un po’ a metà tra il locale e il nazionale. La cessione include anche quattro testate minori che si occupano principalmente di attività economiche marittime.

Il comitato di redazione del Secolo XIX ha detto in una nota che si impegnerà “per la salvaguardia dei posti di lavoro e delle attuali condizioni contrattuali a tutela dell’autonomia della testata e della qualità dell’informazione”. Nella nota non ha detto di considerare negativamente la cessione in sé, data la solidità economica del gruppo MSC, ma si è lamentato della scarsa trasparenza del gruppo GEDI, che per circa due settimane non ha smentito né confermato ufficialmente le voci che iniziavano a circolare su una possibile vendita del giornale.

– Leggi anche: L’ultimo giornale locale del gruppo GEDI

Quando nel 2020 fu acquistato dalla famiglia Agnelli-Elkann, il gruppo editoriale GEDI possedeva 15 giornali locali (contando anche il Secolo XIX). Meno di 4 anni dopo li ha quasi tutti venduti: nell’ottobre del 2020 furono ceduti alla stessa società editrice il Tirreno di Livorno, la Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara.

Nel 2021 fu venduta la Nuova Sardegna, che già da alcuni anni era in gestione a un’altra società. Nell’autunno del 2023 toccò prima alla Gazzetta di Mantova e poi a tutti quelli del Nordest: Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre, Il Corriere delle Alpi di Belluno, Il Messaggero Veneto di Udine e Il Piccolo di Trieste. Erano rimasti a GEDI il Secolo XIX e la Provincia Pavese (anche per quest’ultimo sono in corso trattative per la vendita), e la Sentinella del Canavese, oltre ai quotidiani nazionali Repubblica e Stampa.