Il sindaco di Bari Antonio Decaro si candiderà con il PD alle elezioni europee

Il sindaco di Bari Antonio Decaro si candiderà con il Partito Democratico alle elezioni europee in programma a giugno. Lo ha annunciato martedì la segretaria del partito, Elly Schlein, che ha detto che Decaro sarà il secondo nella lista per la circoscrizione Sud dopo la giornalista Lucia Annunziata (per le elezioni europee il territorio nazionale è suddiviso in cinque grandi circoscrizioni elettorali: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole). Le elezioni europee si svolgeranno l’8 e il 9 giugno, e in concomitanza ci saranno le elezioni amministrative a Bari, dove Decaro non potrà candidarsi perché ha già fatto due mandati da sindaco della città.

La candidatura di Decaro è stata decisa mentre in questi giorni si sta discutendo molto del futuro di Bari per via di una procedura avviata dal ministero dell’Interno per verificare se sia il caso di sciogliere o meno il comune, in seguito a una serie di arresti fatti a fine febbraio: la polizia, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia locale, aveva eseguito due diverse ordinanze di custodia cautelare e sequestri per associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione di armi da sparo, commercio di sostanze stupefacenti e turbativa d’asta nei confronti di 130 persone.