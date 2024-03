Il governo venderà un altro 12,5 per cento delle azioni della banca MPS

Martedì il ministero dell’Economia ha annunciato di aver avviato la vendita del 12,5 per cento del capitale di MPS (Monte dei Paschi di Siena), la banca senese di cui possedeva circa il 40 per cento delle azioni. Sarà la seconda vendita di questo tipo, dopo quella del novembre 2023, quando aveva venduto il 25 per cento delle azioni della banca. La vendita è stata riservata ai cosiddetti investitori istituzionali esteri, come banche, assicurazioni e fondi di investimento, e a investitori qualificati in Italia, cioè in possesso di qualifiche speciali e certificate per dimensioni o competenze professionali.

Il ministero dell’Economia è azionista di maggioranza di MPS dal 2017, quando ne acquisì la maggioranza delle azioni dopo l’ennesima operazione di salvataggio. Da allora la banca è stata risanata. Alla fine del processo di vendita il ministero comunicherà i risultati dell’operazione: dalla vendita di novembre aveva ricavato 920 milioni di euro.

