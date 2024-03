Georgia, Ucraina e Polonia sono le ultime qualificate agli Europei di calcio

Si sono giocate mercoledì le ultime gare degli spareggi di qualificazione per la fase finale degli Europei di calcio maschili del 2024, che si giocheranno a giugno in Germania. Georgia, Ucraina e Polonia sono le ultime tre squadre qualificate, che completano così i 6 gironi già sorteggiati a dicembre. La Georgia ha battuto 4-2 ai calci di rigore la Grecia, la Polonia ha vinto 5-4 sempre ai calci di rigore sul Galles, l’Ucraina ha battuto 2-1 l’Islanda. Per la Georgia si tratta della prima qualificazione a una fase finale di un Europeo.

Sono così definitivi i gironi del prossimo torneo in Germania. L’Italia era stata estratta nel gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Albania: la prima partita del girone la giocherà con l’Albania il 15 giugno a Dortmund, poi con la Spagna il 20 a Gelsenkirchen, l’ultima contro la Croazia a Lipsia, il 24 giugno.

Gruppo A

Germania

Scozia

Ungheria

Svizzera

Gruppo B

Spagna

Croazia

Italia

Albania

Gruppo C

Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra

Gruppo D

Polonia

Paesi Bassi

Austria

Francia

Gruppo E

Belgio

Slovacchia

Romania

Ucraina

Gruppo F

Turchia

Georgia

Portogallo

Repubblica Ceca