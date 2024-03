È morto l’attore tedesco Fritz Wepper, noto soprattutto per il ruolo di Harry nella serie tv L’ispettore Derrick

Lunedì è morto a 82 anni l’attore tedesco Fritz Wepper, noto soprattutto per aver recitato nella serie televisiva tedesca L’ispettore Derrick, che fu prodotta dal 1974 al 1998 ed ebbe un notevole successo sia in Germania che all’estero, Italia compresa. Nella serie Wepper interpretava l’ispettore Harry Klein, assistente del protagonista, l’ispettore capo Stephan Derrick. Dal 2002 al 2021 recitò anche nella serie Un ciclone in convento, in cui interpretava l’antagonista, il sindaco di una piccola città della Baviera.