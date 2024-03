I campionati europei di ginnastica artistica del 2025 non si terranno in Israele, come inizialmente previsto

La Federazione europea di ginnastica ha annunciato che i campionati europei di ginnastica artistica non si terranno in Israele, come inizialmente previsto, «a causa della situazione attuale» nel paese.

Israele è coinvolto da mesi in un conflitto con il gruppo radicale palestinese Hamas nella Striscia di Gaza: le sue forze armate hanno invaso e bombardato gran parte del territorio, dove hanno ucciso più di 30mila persone, in risposta all’attacco del 7 ottobre in cui i miliziani di Hamas avevano ucciso più di 1.200 persone israeliane e ne avevano prese in ostaggio quasi 250.

La Federazione ha detto che gli altri paesi membri hanno tempo fino al 23 aprile per presentare una candidatura alternativa per ospitare i campionati del 2025, e che Israele potrà presentare la propria candidatura per edizioni successive.

