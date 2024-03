Una nave cinese è stata attaccata dai ribelli Houthi nel mar Rosso

Sabato una petroliera di proprietà cinese è stata attaccata dai ribelli Houthi, il gruppo armato sciita che controlla buona parte dello Yemen e che da mesi compie questi attacchi principalmente contro navi commerciali, presentandoli come una ritorsione per i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. CENTCOM, il comando militare statunitense con competenza sul Medio Oriente, ha detto che la nave si chiama Huang Pu ed è stata attaccata da quattro missili caduti vicino al suo serbatoio, poi è stata colpita da un quinto che ha causato un piccolo incendio, spento nel giro di mezz’ora. Dopo l’attacco la nave è riuscita comunque a proseguire la rotta, e non ci sono stati feriti. Soltanto pochi giorni fa gli Houthi avevano detto che le navi russe e quelle cinesi avrebbero potuto navigare in sicurezza e non sarebbero state attaccate.