Tre persone sono morte per un incendio in una casa a Chioggia, in Veneto

Sabato notte è divampato un incendio al piano terra di un’abitazione di tre piani di Sottomarina, una località del comune di Chioggia, in provincia di Venezia: al piano superiore si trovavano Gianni Boscolo Scarmanati, di 64 anni, sua moglie Luisella Veronese, di 59 anni, e il figlio della coppia, di 27 anni. Tutti e tre sono morti, sembra a causa del fumo generato dalle fiamme. Le cause dell’incendio non sono ancora note, le operazioni dei vigili del fuoco sono durate fino alle prime ore del mattino.