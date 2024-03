La giunta militare del Niger ha detto che almeno 23 soldati sono stati uccisi in un’imboscata al confine con Mali e Burkina Faso

Giovedì il ministro della Difesa del Niger, paese dell’Africa occidentale governato da una giunta militare, ha detto che almeno 23 soldati sono stati uccisi in un’imboscata nella regione di Tillaberi, vicino al confine con Burkina Faso e Mali. Il ministro della Difesa ha parlato di un attacco terroristico: ha detto che oltre 100 uomini armati hanno raggiunto a bordo di vari veicoli un’unità militare nigerina in viaggio tra Teguey e Bankilare e l’hanno poi attaccata con vari ordigni esplosivi.

Il Niger si trova nel Sahel, una fascia di territorio sotto il deserto del Sahara particolarmente instabile anche per via dell’intensa attività di vari gruppi jihadisti, che hanno provocato la morte di migliaia di civili. Di questa fascia di territorio fanno parte anche Mali e Burkina Faso. Negli ultimi anni in tutti e tre i paesi sono stati compiuti colpi di stato da parte di giunte militari, che hanno motivato le proprie azioni anche con la necessità di riportare la sicurezza all’interno del paese.

