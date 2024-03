Secondo l’ufficio scolastico della Lombardia la delibera della scuola di Pioltello sulla chiusura per la fine del Ramadan è irregolare

L’ufficio scolastico regionale della Lombardia, ossia l’ufficio locale del ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto di valutare l’annullamento della delibera con cui il consiglio d’istituto della scuola Iqbal Masih di Pioltello, in provincia di Milano, aveva deciso all’unanimità di sospendere le lezioni il 10 aprile per la festa di fine Ramadan. La richiesta è arrivata dopo un’ispezione nella scuola chiesta dal ministero, a seguito della quale la delibera in questione è stata ritenuta irregolare: per ora è solo una richiesta di annullamento, e sarà il preside dell’istituto a valutare se accoglierla o meno.

La decisione era finita in questi giorni al centro di una grossa polemica tra la scuola e il governo, che aveva criticato la scuola per aver preso una decisione «contro le tradizioni del nostro paese», secondo quanto detto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, e fuori dalle competenze del singolo istituto, secondo il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Secondo il preside la decisione rientra nell’autonomia dell’istituto, e l’aveva motivata con il fatto che il 40 per cento degli studenti è di religione musulmana e che tipicamente quel giorno molti sono assenti.