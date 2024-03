Almeno 21 persone sono state uccise in un attacco suicida a Kandahar, in Afghanistan

Giovedì c’è stata una grossa esplosione a Kandahar, la seconda città più grande dell’Afghanistan dopo la capitale Kabul: le autorità locali hanno detto che è stata causata da un attacco suicida, che per ora non è stato rivendicato. L’attacco è avvenuto alle 8 locali (le 4:30 italiane) in una banca del centro, in cui si trovavano in coda molti dipendenti pubblici che dovevano ricevere lo stipendio. Secondo quanto detto da un medico dell’ospedale locale alla BBC, almeno 21 persone sono state uccise e ci sono decine di feriti.

Kandahar è uno dei più importanti centri di potere dei talebani, che hanno riacquisito il controllo completo dell’Afghanistan dopo il ritiro delle truppe statunitensi nel 2021. Nel paese ci sono ogni anno decine di attacchi di questo tipo.