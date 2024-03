Vaughan Gething sarà il nuovo primo ministro del Galles: sarà anche la prima persona nera a capo di un governo europeo

Vaughan Gething è stato eletto nuovo leader del Partito laburista del Galles, e di conseguenza diventerà il prossimo primo ministro del paese. Gething ha 50 anni, è nato nello Zambia da padre gallese e madre zambiana e sarà anche la prima persona nera a essere a capo di un governo europeo. Il governo del Galles, che fa parte del Regno Unito, ha comunque poteri limitati: è responsabile di alcuni campi piuttosto circoscritti, tra cui la sanità e l’istruzione.

Dal 2021 Gething era ministro dell’Economia nel governo del Galles. Entrerà in carica ufficialmente mercoledì 20 marzo, quando prenderà il posto del dimissionario Mark Drakeford, cha ha 69 anni ed è in carica come leader del Partito laburista gallese e come primo ministro dal 2018. Drakeford aveva annunciato le proprie dimissioni a dicembre, in anticipo sulla scadenza del suo mandato, per assicurarsi che la campagna per individuare un suo sostituto non si accavallasse con quella per le elezioni parlamentari del Regno Unito, che si terranno nel gennaio del 2025.