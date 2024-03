Jasper Philipsen ha vinto la 115esima edizione della Milano-Sanremo

Il ciclista belga Jasper Philipsen ha vinto la centoquindicesima edizione della Milano-Sanremo, la prima grande classica stagionale del ciclismo internazionale. Dopo 288 chilometri, percorsi a una media di 46,1 chilometri all’ora, la gara si è conclusa in volata. Philipsen ha 26 anni e corre per la squadra belga Alpecin-Deceuninck: ha battuto in volata l’australiano Michael Matthews e lo sloveno Tadej Pogacar, rispettivamente secondo e terzo classificato. Alberto Bettiol, quinto, è stato il primo degli italiani, mentre Mathieu Van der Poel, vincitore nel 2023 e campione del mondo, ha chiuso al decimo posto.

Per Philipsen è la prima vittoria in carriera in una “classica monumento”, le cinque gare più importanti e prestigiose tra quelle che si corrono in un solo giorno. È invece la quarantaquattresima vittoria in carriera da professionista: fra queste, sei tappe al Tour de France e tre alla Vuelta di Spagna.

