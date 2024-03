Nei quarti di finale di Europa League il Milan giocherà contro la Roma e l’Atalanta contro il Liverpool

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League, la seconda competizione calcistica per club più importante d’Europa dopo la Champions League. Ai quarti si sono qualificate tre squadre italiane: Milan, Roma e Atalanta. Il Milan giocherà proprio contro la Roma (l’andata sarà a Milano l’11 aprile e il ritorno a Roma il 18), mentre l’Atalanta giocherà contro il Liverpool (andata a Liverpool l’11 aprile e ritorno a Bergamo il 18). Gli altri due quarti di finale saranno Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Olympique Marsiglia.

Venerdì pomeriggio sono stati sorteggiati anche gli accoppiamenti per i quarti di finale di Conference League, la terza coppa europea per club per importanza: la Fiorentina, l’unica squadra italiana ancora nella competizione, affronterà i cechi del Viktoria Plzen. Gli altri quarti di finale invece saranno Brugge-Paok Salonicco, Olympiakos-Fenerbahce e Aston Villa-Lille.