L’esercito israeliano vuole evacuare Rafah spostando i rifugiati palestinesi in “isole umanitarie” nel centro della Striscia di Gaza

Mercoledì Daniel Hagari, un portavoce delle forze armate israeliane, ha detto di avere un piano per l’evacuazione di Rafah, l’ultima grande città della Striscia di Gaza non ancora occupata da Israele in cui da mesi si sono rifugiati circa 1,4 milioni di palestinesi. Hagari ha detto che i civili saranno spostati verso «isole umanitarie» create in collaborazione con altri paesi nella parte centrale della Striscia (Rafah invece è nel sud). In queste «isole» dovrebbero essere fornite ai rifugiati abitazioni temporanee, cibo, acqua e altri servizi. Hagari non ha comunicato altri dettagli sul piano: non è chiaro con esattezza dove dovrebbero essere costruite le zone umanitarie, né con quali tempistiche e modalità.

Nelle ultime settimane l’esercito israeliano aveva già detto di aver elaborato un piano per evacuare Rafah, senza fornire molti dettagli. Diversi paesi, fra cui gli Stati Uniti, il principale alleato e fornitore di armi di Israele, hanno più volte chiesto che i civili rifugiati a Rafah vengano allontanati prima di un’eventuale operazione militare di terra per occupare la città. La sua conquista è considerata fondamentale da Israele, che ha detto di voler distruggere completamente Hamas.

La guerra nella Striscia di Gaza è iniziata il 7 ottobre, quando miliziani di Hamas entrarono in Israele da Gaza uccidendo circa 1.200 civili e rapendone più di 250. Dopo diverse settimane di bombardamenti Israele aveva avviato un’invasione di terra: era partita dalla città di Gaza, nel nord della Striscia, e molti palestinesi si erano quindi spostati verso il sud per trovare rifugio. Il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che dall’inizio del conflitto sono morti più di 31mila palestinesi, quasi tutti civili.

