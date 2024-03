Il tribunale del Vaticano ha confermato in appello la condanna di due attivisti che si erano incollati a una statua nel 2022

Il tribunale del Vaticano ha confermato in appello la condanna di due attivisti di Ultima Generazione che nell’agosto del 2022 si erano incollati alla base in marmo della famosissima statua del Laocoonte, nei Musei Vaticani: era stata la prima condanna per degli attivisti del gruppo ambientalista, noto per aver condotto diversi atti dimostrativi simili negli ultimi mesi con lo scopo di portare all’attenzione collettiva il tema del cambiamento climatico.

Guido Viero ed Ester Goffi erano stati condannati a nove mesi di reclusione, al pagamento di una multa di 1.500 euro ciascuno per il reato di danneggiamento aggravato, e a una multa ulteriore di 120 euro per aver resistito all’ordine degli agenti della gendarmeria vaticana di seguirli negli uffici. La pena per entrambi è stata sospesa con la condizionale, ma dovranno comunque pagare un risarcimento totale di 28.148 euro di danni al Governatorato della Città del Vaticano. Una terza attivista, Laura Zorzini, che aveva ripreso la scena con un telefono, era stata condannata solo a pagare la multa di 120 euro e non ha fatto ricorso in appello.

