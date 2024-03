Mathias Vicherat, direttore dell’università francese Sciences Po, si è dimesso perché sarà processato per violenza domestica

Mathias Vicherat, direttore della prestigiosa università francese Sciences Po, ha detto in un messaggio alla comunità didattica della scuola che si è dimesso perché è stato rinviato a giudizio per violenza domestica. A dicembre, quando le accuse erano diventate pubbliche, aveva lasciato temporaneamente l’incarico, ma l’aveva ripreso alla fine di gennaio. Le sue dimissioni erano state chieste negli ultimi mesi anche dagli studenti, che avevano organizzato manifestazioni di protesta.

Vicherat ha negato le accuse, ma ha detto di essersi dimesso comunque per tutelare l’università. A dicembre lui e la sua ex compagna, la documentarista Anissa Bonnefont, si erano scambiati accuse reciproche: lei lo aveva accusato di averla buttata a terra durante una lite, e lui l’aveva accusata di averlo schiaffeggiato. È il secondo scandalo che coinvolge Sciences Po in pochi anni, dopo le dimissioni nel 2021 del precedente direttore Frédéric Mion, accusato di aver insabbiato le accuse di abusi su minori rivolte al presidente del consiglio di amministrazione.

Vicherat si è dimesso anche dalla carica di amministratore della Fondazione nazionale delle scienze politiche, che gestisce il patrimonio dell’università. Il presidente della fondazione, Laurence Bertrand Doléac, ha detto che in accordo con il ministero dell’Istruzione superiore e della Ricerca nei prossimi giorni verrà nominato un amministratore provvisorio per Sciences Po e per la Fondazione.