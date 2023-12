Mathias Vicherat, direttore dell’università francese Sciences Po, ha temporaneamente lasciato il proprio incarico dopo essere stato accusato di violenza domestica

Mathias Vicherat, il direttore di Sciences Po, una delle più prestigiose università francesi, ha annunciato che lascerà temporaneamente il proprio incarico a seguito di alcune accuse di violenza domestica per cui è stato recentemente interrogato dalla polizia. Nei giorni scorsi gli studenti di Science Po avevano organizzato manifestazioni per chiedere le sue dimissioni: Vicherat ha detto che si ritirerà dal proprio incarico per un periodo la cui durata sarà decisa dagli organi direttivi dell’istituto.

Vicherat ha 45 anni ed è stato interrogato dalla polizia a seguito di alcune accuse reciproche che lui e la sua ex compagna, la documentarista Anissa Bonnefont, si erano scambiati: lei lo aveva accusato di averla buttata a terra durante una lite, e lui l’aveva accusata di averlo schiaffeggiato. I due sono stati ascoltati dalla polizia separatamente e rilasciati, per ora senza nessuna accusa. È il secondo scandalo che colpisce Sciences Po, dopo le dimissioni nel 2021 del precedente direttore Frédéric Mion, accusato di aver insabbiato le accuse di abusi su minori rivolte al presidente del consiglio di amministrazione.

Pubblicità

– Leggi anche: Sciences Po sta cambiando