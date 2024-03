Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di tennis di Indian Wells

Il tennista italiano Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California, Stati Uniti. Ha battuto in due set (7-6, 6-1) lo statunitense Ben Shelton e ai quarti giocherà contro il ceco Jiri Lehecka, che agli ottavi ha battuto il greco Stefano Tsitsipas. Per Sinner, che è al terzo posto nella classifica maschile dei migliori tennisti al mondo (il primo è il serbo Novak Djokovic e il secondo lo spagnolo Carlos Alcaraz), è la diciottesima vittoria consecutiva: quest’anno peraltro ha cominciato la stagione vincendo gli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi del tennis. Finora è il titolo più importante della sua carriera. I tornei Masters 1000 sono secondi per importanza solo a quelli del Grande Slam, appunto.

Oggi a Indian Wells si giocherà un altro ottavo di finale con in gara un tennista italiano: il 20enne Luca Nardi, che martedì ha battuto sorprendentemente in tre set Novak Djokovic (6-4, 3-6, 6-3). Con questa vittoria Nardi è passato dal 123° al 95° posto nella classifica mondiale.

– Leggi anche: L’insostenibile leggerezza del rovescio a una mano