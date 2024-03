Il tennista italiano Luca Nardi ha battuto Novak Djokovic e si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo di Indian Wells

Il tennista italiano Luca Nardi ha battuto in tre set il serbo Novak Djokovic (6-4, 3-6, 6-3) e si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California, Stati Uniti. È una vittoria sorprendente perché Djokovic è al primo posto della classifica maschile dei tennisti più forti al mondo, mentre Nardi solo al 123°.

Nardi ha 20 anni, è di Pesaro, ed è alla sua seconda partecipazione in un torneo del circuito dei Masters 1000, che sono tra i più prestigiosi tornei della stagione tennistica, secondi per importanza solo ai quattro del Grande Slam. A Indian Wells, peraltro, aveva cominciato molto male, ed era stato eliminato nei turni di qualificazione dal belga David Goffin. Era stato però ripescato dopo il ritiro dell’argentino Tomás Martín Etcheverry, e aveva esordito direttamente al secondo turno, dove aveva battuto il tennista cinese Zhang Zhizhen. Agli ottavi di finale giocherà contro lo statunitense Tommy Paul, numero 17 al mondo. Con la vittoria contro Djokovic, inoltre, è entrato per la prima volta tra i primi cento nella classifica mondiale (al 95° posto).