L’Inter è stata eliminata dalla Champions League

Mercoledì la squadra di calcio dell’Inter è stata eliminata dalla Champions League, la principale competizione europea per club: nel ritorno degli ottavi di finale è stata eliminata ai rigori dagli spagnoli dell’Atletico Madrid, dopo che nei tempi regolamentari aveva perso 2-1. All’andata l’Inter aveva vinto 1-0 in casa e la partita era quindi andata prima ai tempi supplementari e poi ai rigori.

Al 33esimo minuto l’Inter era andata in vantaggio con un gol di Federico Dimarco, ma dopo due minuti l’Atletico Madrid aveva pareggiato con un gol del francese Antoine Griezmann; l’Atletico Madrid era poi passato in vantaggio a pochi minuti dalla fine, all’87esimo minuto, con un gol dell’olandese Memphis Depay. Le squadre sono così andate ai tempi supplementari per via del pareggio complessivo (2-2) tra le partite di andata e ritorno: non ci sono stati gol e la partita è andata ai calci di rigore, dove per l’Inter sono stati decisivi gli errori di Alexis Sanchez, Davy Klaassen e Lautaro Martinez.

Con la sconfitta dell’Inter non ci sono più squadre italiane in Champions League: martedì infatti il Napoli era stato eliminato dopo la sconfitta per 3-1 fuori casa contro il Barcellona (all’andata era finita 1-1).